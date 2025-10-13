En una ciudad que cuenta con campeones de liga en casi todas las modalidades deportivas y que luce en sus vitrinas títulos europeos, han sobresalido, sobre todo, en este cuarto de siglo la resistencia de un Liceo, alternativa de poder, siempre guerrero, siempre reinventándose; y de un Leyma, emergido casi de la nada y que ha llegado al cielo del baloncesto nacional. Puntas de lanza de esa A Coruña que respira deporte cada fin de semana.

La resistencia del Liceo y la eclosión del Leyma

Quien haya ido entre 2004 y 2007 a aquellos partidos de Primera Nacional o de EBA en aquella polideportiva de Riazor en la que se jugaban casi en familia seguro que le resultaba imposible de comprender lo que tuvo ante sus ojos aquel 29 de septiembre de 2024. Un Coliseum lleno con más de 9.000 espectadores acababa de estallar con una canasta de Barrueta para tumbar al Real Madrid en el estreno en la ACB. Aquel club nacido en 1996 de las cenizas del Baloncesto de La Coruña y de la unión del Club Baloncesto Arteixo y la Asociación de Vecinos de O Ventorrillo había sido capaz de emular al Bosco 64 años después y se plantaba en la élite dispuesto a dar guerra. La temporada fue para olvidar y regresó a Primera FEB, donde ahora se rearma para volver, pero la semilla de la familia naranja ya había germinado. Sigue en el Coliseum, con más de 5.000 socios y ha servido para demostrar que A Coruña es también una ciudad de baloncesto. Un proyecto serio, que no se libró de algún paso en falso por el camino, se ha convertido en uno de los grandes puntales del deporte en Galicia con una cantera modélica. Y solo con un puñado de años más que LA OPINIÓN.

Los triunfos del Liceo se viven y han dejado una huella diferente. De aquel sueño de Lendoiro nacido en el colegio queda ese punto rebelde y de islote indomable en un deporte, para su desgracia, eminentemente catalán. El Liceo le da esa necesaria pluralidad y le discute al poder blaugrana en la OK Liga y a los poderosos portugueses en Europa. En este cuarto de siglo ha ganado tantas copas de Europa como en el resto de su historia: 2003, 2011 y 2012. Momentos inolvidables de Facundo Salinas, Carlos López, Jordi Bargallò... Tiempos que espera reverdecer ahora con puntales como Juan Copa, Dava Torres o César Carballeira. Una alternativa de poder, el orgullo de A Coruña.