El puerto, entre la reforma urbana y la industria verde

Los muelles llevan centenares de años siendo el corazón de A Coruña, y el primer cuarto del siglo XXI, aunque ha contenido hitos como la reforma de los terrenos portuarios de O Parrote y la Marina, ha estado marcado por su traslado paulatino de los tráficos al nuevo puerto exterior de la ciudad, en punta Langosteira. El proyecto, que se concretó y aceleró por el hundimiento del Prestige en 2002, puso su primera piedra en 2005, y las operaciones se iniciaron en 2012. Desde entonces, el muelle exterior ha ido creciendo en concesionarias y en tráfico, pero todavía quedan retos como convertirlo en un centro de tecnologías verdes, así como definir la remodelación de los muelles interiores, una amplia franja que va desde el centro de la ciudad hasta la playa de Oza.

El Puerto asumió una elevada inversión para construir la nueva dársena. El primer plan para los muelles era financiarla haciendo caja con los muelles interiores, algo que encontró una importante oposición política y ciudadana. El año pasado, Estado, Xunta, Concello, Autoridad Portuaria, Puertos del Estado y Adif llegaron a un gran pacto para desbloquear la situación, con el proyecto Coruña Marítima, que prevé construir vivienda en las zonas que vayan quedando libres pero también mantener espacios para la pesca y las descargas limpias y crear infraestructuras y equipamientos, con planes como un bulevar o un tren ligero. El plan todavía está por definir y Coruña Marítima tiene en marcha el concurso para elegir a los arquitectos que elaborarán un plan maestro para la zona. Como adelanto a la reforma está el proyecto, ya casi finalizado, para construir una plataforma de baño en O Parrote.

Mientras, el Puerto se anota otros hitos. Los muelles interiores han llegado a cifras récord de cruceros, y la dársena de punta Langosteira es ya el primer puerto de Galicia en cargas y descargas. La mayor parte de los casi dos millones de metros cuadrados de terrenos que podrían ocupar las concesionarias siguen vacíos, y, para llenarlos, el Puerto confía en los múltiples proyectos empresariales presentados, en su mayoría ligados a la energía verde, desde la solicitud de 120.000 metros de Exolum a los 600.000 reservados para proyectos de empresas ligadas a la eólica marina, o los planes para fábricas de Ignis y Fisterra Energy. Repsol ya opera la mayoría de estos tráficos desde punta Langosteira, y este septiembre acordó llevarlos a todos allí en 2027, lo que liberará 90.000 metros cuadrados en la ciudad. Paralelamente, la construcción del tren al puerto exterior encara su recta final, para que los primeros ferrocarriles circulen a partir de 2027.