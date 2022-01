Los nombres de Noel López, Dani Barcia o Trilli poco o nada decían a mediados del pasado mes de julio al aficionado medio deportivista. Unos días después estaban en boca de todos y casi nadie concibe ahora el futuro de este club sin que ellos sean piedras angulares en los próximos proyectos. En un verano de reflexión, de cabeceo, y en parte de alivio porque la caída pudo ser aún más profunda, llegó el equipo juvenil del Dépor, con su aire fresco, para recuperar el orgullo en la grada de Riazor. Con el primer equipo masculino tocando fondo, se echaron el club a sus hombros, sacaron lustre al escudo y, de una tacada, batieron al Celta en el grupo gallego y doblegaron al Madrid y al Barça en la fase final de Marbella para acabar proclamándose campeones de España.

En su día fueron Dani Mallo, Amarelle, Xaco o Deus los que hicieron cumbre en 1996 de manera un tanto clandestina en Puertollano y, un cuarto de siglo después, todos ellos ya tienen sucesores. Otra vez se proclamaba el Dépor mejor equipo de España, el único conjunto gallego que lo ha logrado en toda la historia de esta competición.

Tras la alegría y los festejos a la vuelta a A Coruña llegaron los miedos porque una fuga masiva de talentos era una realidad palpable para una entidad que se encuentra fuera del fútbol profesional. Renovaron Jairo, David Mella, Trilli y Yeremay, entre otros, hasta 2024 y Noel sigue de momento en A Coruña, a pesar de que no ha podido ser blindado con un contrato profesional. Mientras no llega la fumata blanca a unas negociaciones que no dejan de dilatarse, con los grandes de España al acecho, el parte de bajas solo tiene un nombre, el de Guille Bueno. Era una de las apuestas del club a medio plazo para el primer equipo, pero no aceptó las condiciones propuestas desde la plaza de Pontevedra y se fugó con contrato en vigor en una tarde de agosto cuando el mercado ya expiraba. Su destino, el filial del Borussia Dortmund, donde apenas ha jugado.

Con su marcha se ha perdido una de las ilusiones de Riazor esta temporada: el regreso a Europa. En su condición de campeón de España, el Dépor se ganó el derecho a disputar la Youth League, la Champions de la categoría, y está dejando huella, así como hicieron los mayores entre 2000 y 2005. Los chavales de Manuel Pablo, que asumió el comando tras la salida de Valerón y la promoción de Gilsanz, mezclan los sufrimientos a domicilio con las goleadas en un Riazor con el que mantienen un idilio indisoluble. El templo batió hasta en dos ocasiones el récord de asistencia de la fase previa. Unos 12.000 espectadores entre semana, más que en algún campo de Primera División. Así le remontó al Pogon polaco, así llenó el zurrón frente al Maccabi Haifa israelí para la vuelta y ahora espera al Dinamo en febrero. Un baño de futuro y de nostalgia.