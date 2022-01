La mayor empresa de España anunció en 2021 su primer relevo generacional. Inditex avanzó el 30 de noviembre que Marta Ortega ocupará la presidencia del grupo a partir del 1 de abril de 2022, momento en que el actual presidente, Pablo Isla, abandonará la compañía. La hija menor del fundador será presidenta no ejecutiva, con el abogado coruñés Óscar García Maceiras como consejero delegado. Maceiras pasó ese mismo día a ejercer el puesto, en sustitución de Carlos Crespo. “Esta transición representa la culminación de mi compromiso con Inditex y con Amancio Ortega”, valoró Isla en una rueda de prensa telemática tras 17 años en el grupo. El directivo acabará su contrato al finalizar marzo.

Marta Ortega tomará las riendas de la empresa con 38 años, mientras su padre, Amancio Ortega, ha cumplido los 85. “Siempre he dicho que dedicaría mi vida a desarrollar el legado de mis padres”, declaró la futura presidenta a través de un comunicado remitido a los medios por la compañía. Meses antes, la hija única del segundo matrimonio del fundador de Inditex había concedido su primera entrevista, a The Wall Street Jornal Magazine. En ella afirmaba estar abierta a adoptar el cargo que el grupo considerase necesario para ella: “Siempre estaré en cualquier sitio en el que la empresa más me necesite”, señalaba.

Mano a mano con Marta Ortega y Óscar García Maceiras habrá un comité directivo formado por nueve altos cargos que ayudarán a definir la estrategia de la empresa y tomar las decisiones del día a día. Son ejecutivos con larga trayectoria en la empresa de Amancio Ortega. Todos trabajaron con él. Como el propio Carlos Crespo, que recuperó su puesto de responsable de Operaciones. También Pablo del Bado (Pull&Bear), Miguel Díaz Miranda (finanzas y operaciones de Zara), Ignacio Fernández (finanzas de Inditex), Javier García Torralbo (ecommerce de Zara), Begoña López-Cano (recursos humanos), Beatriz Padín (directora de mujer de Zara), Jorge Pérez Marcote (Massimo Dutti) y Óscar Pérez Marcote (director general de Zara). Estos dos últimos son tíos de la nueva presidenta y cuñados del fundador y están en la empresa desde 1981 y 1988, respectivamente.

El nombramiento de Marta Ortega cogió por sorpresa a los mercados, que reaccionaron con una caída de las acciones del 6,10% en la sesión de ese día. Sin embargo, la cotización se recuperó en la jornada siguiente un 4,49%, hasta los 29,11 euros. En ese momento, Inditex acumulaba una revalorización anual del 11%, al calor de la mejora de las perspectivas de venta respecto a la pandemia.

Los resultados del tercer trimestre dejaron a la compañía rozando los niveles preCOVID en el acumulado de febrero a octubre, un periodo en que la facturación ascendió a 19.325 millones de euros, un 37% más que en el mismo periodo de 2020 y solo un 2,5% por debajo del de 2019. La firma logró ganar en nueve meses 2.500 millones de euros, casi el cuádruple (+273%) que el año anterior y un poco menos (-8%) de las ganancias preCOVID. Todo ello con 829 tiendas menos (-11%) que dos años antes y un fuerte impulso de la venta online, que crece un 28% respecto 2020 y un 124% en relación a 2019.

Las cuentas anuales de 2020, presentadas en marzo de 2021, se cerraron con beneficios a pesar del duro golpe del COVID. Del 1 de febrero de 2020 al 31 de enero de 2021 Inditex facturó 20.402 millones de euros (-28%) y ganó 1.106 millones (-69,6%). Este beneficio fue el más bajo desde la crisis de 2008. Internet aportó un tercio (32,4%) de las ventas del grupo, tras experimentar un crecimiento del 77% respecto a 2019 (a tipo de cambio constante) y superar los 6.600 millones de euros.

En diciembre, Isla aseguró que la “diferenciación competitiva” de Inditex es “mayor que nunca”. “Estamos en un estado temprano del desarrollo de nuestro potencial”, se atrevió a vaticinar García Maceiras.

OTRAS NOTICIAS

La coruñesa Ecoener protagoniza uno de los tres únicos saltos a Bolsa del año La campana de la Bolsa de Madrid sonó solo tres veces en 2021 para anunciar el debut de una nueva compañía en el Mercado Continuo español, con las incorporaciones de la aseguradora Línea Directa y las renovables Acciona Energía y Ecoener. Esta última tiene su sede en A Coruña y cotiza desde el 4 de mayo. Luis de Valdivia -empresario antes conocido como Luis Castro Valdivia y vinculado al negocio de las centrales hidroeléctricas- mantiene el 70% del capital de esta empresa orientada a la generación de energía eólica, fotovoltaica e hidroeléctrica. El 30% restante se intercambia en el mercado. Las acciones salieron a un precio de 5,9 euros y cerraron la primera sesión a 5 euros, con una caída del 15,25%. En las semanas siguientes Ecoener logró el apoyo de inversores como la marquesa de Arriluce de Ybarra.