Al cumplir los dieciocho, el poeta escribió su verso más célebre:

“Ya no viene nadie a visitar mi tumba”.

***

Yo también oigo voces, pero sus instrucciones son del todo imprecisas.

***

Las manos que sirven para abrir la nevera, pero no para recoger la mesa, no son manos.

***

La vida es un puño cerrado: ora te impide disfrutar de lo que encierra ora te golpea.

***

Vivimos eternamente en un pasado que todavía está por construir, y que conservamos, o bien por nostalgia, o bien para venderlo a buen precio.

***

Diario de un insomne:

La noche me está dando la noche me está dando la noche…

***

Es probable que las pautas de consumo contemporáneas hayan confundido a quienes intentan estrenar personalidad todas las semanas.

***

Siempre me he mantenido un tanto al margen de la sociedad, incluso cuando me recomendaron que me sacase el carné de coincidir.

***

Quien logre la síntesis del teléfono móvil y la navaja suiza conquistará el mundo… si es que éste todavía conserva algún atractivo para los conquistadores.