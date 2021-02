Fuera volaban perros por culpa del viento huracanino, pero dentro, en la consulta, parecía señorear la primavera. El paciente, un conocido traficante, preguntaba al especialista por su salud ocular:

- No se preocupe: el narcoíris está en orden.

***

Hemos sustituido en nuestro Olimpo a los seres geniales por seres genitales.

***

Me aburre el ir y venir de los días que ni van ni vienen.

***

Cualquiera tiene acceso a cualquiera tiene acceso a cualquiera tiene acceso a…

***

Creo que mi mundo ya no cabe en mi mundo.

***

Cuando se hace el amor se pierde, precisamente para tener que volver a hacerlo.

***

Dicen que no me mojo, que me gusta ver los toros desde la barrera. No: sólo iría a verlos al campo.

***

En lo que a mí respecta puedo confesarle que riego puntualmente, como si fuesen inútiles flores de plástico, diversos amores. La gran mayoría nunca han tenido lugar; algunos tan sólo en el angosto espacio de mis novelas, y los menos, o bien me laceran, o bien ocupan el solaz de mis recuerdos.

***

Nos queda la esperanza de que un temporal es eso: temporal.