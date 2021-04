Los patriotas están himnotizados.

***

La atracción del mar se ha convertido en una atracción. Cuando se hayan vendido todas las entradas quizá ya no atraiga a nadie.

***

Si lo celebras cuando no hay motivo, no habrá motivo para que lo celebres.

***

Solidaridad:

He descubierto que no me gustan ciertas cosas. No me descubras.

***

Preguntaron si faltaba alguien pero, como era de esperar, no contestó.

***

Qué triste sólo poder enseñar lo que ya está a la vista.

***

No existe la decisión correcta, sino la corregida.

***

Siempre hay algo que me impide que haya algo.

***

La champaña electoral produce dolor de cabeza antes de la primera copa.