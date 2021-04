Abril tiene esas cosas que sólo tú has pensado para mí.

***

Tengo miedo. Alguien me sigue.

- ¿Es una novela de misterio?

- No, de redes sociales.

- Entonces… de misterio.

***

Conocí a XXX hace veinte años, pero nos casamos hace veintiuno.

***

El ser humano parece educado para llegar al punto álgido de su estupidez, autocomplacencia y soledad en el momento en que ya sólo comprar algo le procura la ilusión de la felicidad.

***

Quiero que quede algo sólo entre nosotros, y por eso no voy a decirte de qué se trata.

***

Hemos abocado a quien no tiene nada a creer que puede prescindir de todo, incluso de la vida.

***

A la postre lo que retienes es lo que no tienes ni nunca has tenido, pero has sido capaz de desear.

***

Se pasaba las noches pensando en el día a día pero, por algún motivo que no lograba comprender, la vida no le cuadraba.

***

El tiempo es un viejo enfermo que utiliza andador. Te sonríe a punta de pistola y luego sale corriendo.