La verdadera fantasía erótica debería ser aquella que, una vez realizada, no nos gustase en absoluto.

***

Siempre habrá alguna palabra que te lleve al éxtasis, aunque desconozcas su significado.

***

El camino de la soledad es el único fácilmente reconocible.

***

Entonces descubrió que el mal era todo cuanto estaba previsto, aunque hubiese llegado de forma inesperada.

***

Buscaré una fotografía suya, precisamente suya, para poner en el ordenador de tonto de pantalla.

***

Pocas cosas habrá más tristes que masturbarse sin convicción.

***

El amor es quedarse después. El resto son cosas que pasan.

***

En el escenario del crimen no encontraron a nadie. No encontraron nada. De hecho no hubo crimen alguno, y ese vacío tan saludable me parecía una paradoja digna de dar pie a una novela, una novela sin sangre.

***

Temo la soledad de un reencuentro.