Lo paradójico de la memoria (y he aquí una historia de amor) es que uno la recuerda, pero ella no se acuerda de uno (y no me refiero a ella, sino a la memoria).

***

Ahora me propongo pactar conmigo una fragmentación, probablemente fingida.

***

A propósito de Marquide se me ha ocurrido una frase en la que he jugado a desplazar uno de sus complementos:

1.- He pensado muchas veces en dejarlo.

2.- He pensado en dejarlo muchas veces.

La primera es la correcta. En el segundo caso me habría convertido en uno de esos cómicos que anuncian su retirada cada año. Me resultan patéticos.

***

El sonido de un verdadero manantial se escucha con mayor fuerza y nitidez a medida que nos alejamos de él.

***

Tendríamos un problema todavía más grave si la Naturaleza comenzase a imitarnos ¿O ya lo está haciendo?

***

No pertenezco a un círculo de amistades que no quiere circular.

***

Era tan engreído, tan prepotente y satisfecho de su masculinidad que al hablar testiculaba.

***

Lo más honrado sería no aprovechar las oportunidades.

***

Sí, por supuesto. Puede que la suerte sea una fruta que no sabemos recoger a tiempo.