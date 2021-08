No te preocupes: siempre habrá algún motivo para no poder dormir.

***

Me temo que no podrás acusarme de lo que más detesto (nadar y guardar la ropa), pues me mantienes a kilómetros de distancia del agua.

***

Quizá haya llegado ese temido verano en que ya no veamos más fotografías de glorias en bikini ni rufianes en bañador.

***

Todo lo que promete decepciona; todo lo que decepciona promete.

***

No creo en “darlo todo”, sino en sentir lo que hago, aunque esa conjunción suele ocurrir cuando nadie está mirando.

***

No soy el primero que se dedica a ser el último.

***

Me gustaría decirte que vengo de muy lejos, pero tan sólo acabo de cerrar la puerta de casa.

***

Necesito unas vacaciones para trabajar en condiciones.

***

La soledad no es más que un pulso sin contrincante.