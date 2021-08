Quizá sea posible no atascarse en un atasco. Seguiré dándole vueltas.

***

Escribir algo sencillo consiste en desnudar un río, pero sin secarlo.

***

El lado oscuro de mi lado oscuro me ha dejado de lado. Ahora lo veo claro.

***

Todo ser humano es un pesado hasta que se demuestre lo contrario.

***

La música me ha salvado de ser músico.

***

Hay cosas tan buenas que todavía no se han inventado.

***

- No sé lo que estáis haciendo, pero no me gusta nada. Preferiría que no lo hicieseis.

***

Desde aquel día no hubo otro.

***

Ya hace muchos años no celebro nada, tanto por falta de ánimo como por considerarlo indecente.