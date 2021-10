Donde reina la humedad no reina la sequía. Eso me decían, eso me decían. Donde reina la verdad no reina la mentira. Eso me decían, eso me decían.

***

Los mitos no se caen: te caes tú.

***

He tenido que informar a mis superiores de que son inferiores.

***

Si no eres capaz de resolver tus problemas escucha los de los demás.

***

No hay silencio más aterrador que el que precede al chillido del despertador.

***

El ser humano se asoma a la inmensidad creyendo hacerse más grande, pero consigue el efecto contrario.

***

La sociedad se divide entre aquellas personas a las que debemos dar las gracias y a las que no nos queda más remedio que reírselas.

***

Ya lo dijo Caruso, una tarde que estaba de malas, poco antes de dar un concierto. Fuera diluviaba.

- Es bueno que llueva, pero no canto.

***

Sólo tendrás que preocuparte cuando te guste una persona que no te gusta y las malas lenguas te aseguren que es la que te gusta de verdad.