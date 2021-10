Todos anhelamos cosas especiales, pero las tallas especiales no las quiere nadie.

***

Creo recordar que tú y yo no estamos aquí para ser tú y yo.

***

La vida moderna pretende inculcarnos el axioma según el cual “si tienes prisa todo va bien”.

***

Panamá debe quedar muy cerca si nos fiamos de aquellos que últimamente, para defenderse de determinadas acusaciones, alegan que tan sólo pasaban por allí.

***

Finisterre sólo es el final de Finisterre.

***

Tengo la sensación de estar al mismo tiempo expuesto en primera línea de fuego y escondido en lo más recóndito de la trinchera.

***

Sentir es el mejor sustituto de la felicidad.

***

Si cuando de verdad necesite morir no me dejas morir… no te cuentes entre mis amistades.

***

Los domingos también salgo para comprobar si han dejado correo en el buzón.