Comenzar una nueva vida es vivir un nuevo comienzo.

***

No tengo religión. No la necesito. La considero algo semejante al tabaco: jamás te impediré que fumes, pero no vengas a echarme el humo a la cara.

***

La peor de las saudades es la que nos lleva a imitarnos a nosotros mismos.

***

La infancia dichosa quizá no era más que dicha infantil.

***

Soy consciente de que decepciono a cualquiera: soy un jarro de agua mía.

***

Llegarás tan alto que desaparecerás del campo de visión.

***

El problema es que, por mucho que suene, nadie escucha el cascabel del gato.

***

- ¡No vuelvas a cogerme el teléfono!

***

Llegados a un punto tendemos a pensar que nuestras vidas ya no se parecen a nuestras vidas.