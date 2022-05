Si te dicen que tu competencia no duerme, diles que ella se lo pierde.

La Providencia insiste en repartir suerte a quien no la necesita.

Cuando me digo a mí mismo que tengo ganas de empezar un libro ya no sé si me refiero a leerlo o a escribirlo. Acaso, ¿hay alguna diferencia?

No le hacemos ni puñetero caso al futuro, que sabe tanto de nosotros.

Unos se afanan en llegar. Otros se afanan en llegar a casa.

La política es el arte de aguantar el tipo.

Leer ensancha el tiempo que no tenemos.

Lo único que nos consuela del infierno es que queda lejos.

Escondo tanto mis cartas que se acaba la partida.