El sexo es un manojo de ideas recurrentes.

***

Tocar en directo es el único suicidio del que se sale vivo.

***

Millones de personas pierden a diario su reino sin haber tenido que padecer el deshonroso trámite de haber sido reyes. Los reyes no pierden nada.

***

Por ti sería capaz de ir a donde no estás.

***

El verano no es otra cosa que adormecer manzanas.

***

La noche nos traerá muchas otras noches. El día es algo más incierto.

***

Iré dando un paseo hasta el más allá.

***

Más de alguna vez me han confundido con un espantapájaros.

***

Quizá el éxito radique en alcanzar el punto en el que uno se sienta preparado para no sentir nada, incluso para no sentirse preparado... para no sentir nada.