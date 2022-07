Haces tanto turismo que no tienes tiempo para viajar.

***

Tengo que estar alerta: me estoy contentando con hacerlo cada vez peor.

***

No me gustaría morir así, dividido.

***

- La verdad es que está buenísima…

- No, es la mentira.

***

Nada me inspira más que la falta de inspiración.

***

Nadie me tiene por alguien.

***

He llegado a un punto en el que no me fío del espejo retrovisor.

***

Se busca personal sin experiencia en buscar empleo.

***

¿Por qué querías porquerías?