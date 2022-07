- Me acabo de comprar un libro.

- ¡Qué bien!

- Te apuesto lo que quieras a que no lo acabo nunca.

- Vale, vale, no insistas. Tú ganas.

***

No tenemos el placer de conocernos.

***

Cómo llegar a ti sin pasar por mí...

***

- ¿Ya tienes flecha para el juicio?

***

Amo la soledad de los parques que leen, escondidos de las gentes felices, nutridos de sombras y de hojas inertes, nutridos de vientos febles que sueñan con vencer al verano.

***

Los deseos inalcanzables nunca te defraudan.

***

Desbordado por la rabia, por la frustración a la que le aboca su ignorancia, aquel indeseable se puso a pegarle tiros al arcoíris.

***

¿Será que las rosas se marchitan en cuanto uno les presta atención?

***

Me gusta la Galicia que se esconde, y no aquella a la que empujan a exhibirse. Me gusta incluso, todavía más, aquella que se esconde también de mí y que, si algún día ha de morir, lo hará sola, desconocida, olvidada de sí misma, arropada si acaso, únicamente, por una hermosa dignidad que podríamos suponerle pero que ella jamás osaría reclamar: la dignidad de no soñar con dignidad alguna.