Cuando llego al sitio indicado suelo encontrarme a la suerte recogiendo.

***

Un día creímos que había estrellas en el firmamento: así éramos de ingenuos.

***

Echo de menos el placer de desviarme de la carretera principal para conocer un pueblecito pintoresco y que allí me pongan una multa.

***

Nada mejor que quemarte para comprobar que no existe el sol.

***

Todo cuanto podía hacerse en una tarde de lluvia ya no le interesa a nadie

***

La luna escucha al viejo gramófono gimiendo de placer en un salón vacío, azul como un desierto.

***

Qué fácil nos resulta traicionar la belleza de ciertos días, olvidarlos cuando ya no nos resultan útiles, olvidarlos como si nunca hubiesen existido.

***

No sé exactamente qué estamos celebrando en silencio, pero no me gusta.

***

El agua es oro, pero nos hemos robado y matado durante siglos por el otro, el que no vale nada.