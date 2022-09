Tengo algo en los ojos que no es mi punto de vista.

La resaca del mar es limpia. La tuya no merece ese nombre.

¡Todo lo que hemos pasado para evitar que pasase algo!

- Cada día me pareces más idiota, pero no te preocupes: no vas a enterarte.

Ha llegado el momento de la cuesta a punto.

Alberga un ideal de persona porque no puede encontrar a la persona ideal.

Tú y yo hacíamos buena maleza.

Ir a la corte a hacer el ridículo es todavía más ridículo que la propia corte.

Agosto y septiembre se besaron finalmente, con la extrañeza de Napoleón entrando en un Moscú pasto de las llamas.