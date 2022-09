Sospecho que llevo veinte años conduciendo detrás del camión de la basura.

***

Los excrementos se tocan.

***

Los navegantes están tan avisados que ya prefieren quedarse en tierra.

***

Lo que más te gustaba de mí era que no te gustaba nada de mí, y esa despreocupación te hacía levitar.

***

Insisto: tanto el líder como quien necesita uno son personas deficientes.

***

No inventes nada que no puedas sostener y no sostengas nada que no puedas inventar.

***

Resulta irónico que nos reconforte escuchar las ambulancias a lo lejos.

***

Los recuerdos son resbaladizos.

***

Suecia: no te hagas la sucia.