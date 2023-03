Para gustos Dolores.

***

Quanta impotencia do mar sonhando em lamber a estrada. Quanta praia lotada, quanta gente infeliz.

***

Si algún día me detienen me aguarda un panorama oscuro: ni siquiera soy capaz de probar quién soy.

***

No hay peor tentación que la ostentación

***

Sé honesto y nadie sabrá tomarte las medidas.

***

La vida son dos días en los que soñamos con el tercero. Algo similar le ocurre a muchas parejas.

***

El colmo del perro flaco es que le abandonen las pulgas.

***

Las cosas pasan. Son así de injustas.

***

Me he especializado en sembrar dudas, pero no florece ninguna.