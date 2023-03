Como todo en esta vida, la vida requiere todo y todo requiere vida.

***

Dispárate, pero con un disparate.

***

Todo aquello que creemos aburrido comienza en nosotros mismos.

***

La decepción no se enseña: hay que ganársela a pulso.

***

Hay dos formas de llegar a la arena: desde tierra y desde el mar.

***

Abundan los miserables que talan bosques para no perderse.

***

Desde aquel día todo me parece una mierda, pero no sé a qué día me refiero.

***

Qué triste no poder acceder a tu propia suerte.

***

El viento del sur no es más que una forma de fantasear con el nordeste.