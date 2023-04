Nadie ha conseguido comprobar lo que nadie ha conseguido.

***

La perseverancia es una gran virtud, siempre que no contemple el error.

***

Instruirse podría ser lo contrario a destruirse.

***

El fin del mundo tiene lugar todos los días, pero tendemos a creer que en otro mundo.

***

A veces resulta muy difícil ponerse en la piel de quien no tiene piel.

***

Me he disfrazado de mi mismo y no he gustado a nadie.

***

Y allí en lo alto, en la cumbre, tus ojos haciendo estriptis.

***

Soy el gran desconocido de mis conocidos.

***

Quiero intimar con el mar que hay en ti.