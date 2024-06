La miseria siempre se escribe con letras de oro, y nunca se lee.

***

No sé qué me preguntas cada vez que me respondes.

***

Muchas veces toco el piano para evadirme de tocar el piano.

***

Sólo la niebla sabe bailar.

***

Voy por la vida con la sensación de haberme desnudado antes de tiempo.

***

Me gustaría ayudaros a todos a servirme de ayuda.

***

Soy un testigo protegido del crimen de mi alma.

***

Antes de vendar la herida se debe desinfectar con alcohol. En cuestiones del corazón no debe interpretarse como una excusa para encaminarse al bar de cabecera.

***

Así son las rosas: a veces pierden todos los pétalos al mismo tiempo.