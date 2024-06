Incluso cuando aparezcas no aparecerás del todo.

***

Una librería privada crece de forma desordenada: uno no escoge los libros que lee pensando en su tamaño o en el color de sus lomos. Hacerlo a posteriori para procurar un efecto decorativo determinado es una mentira. Lamentablemente para mucha gente la vida es exactamente eso: un jardín.

***

Los temas de actualidad me llaman menos que la actualidad de los temas.

***

No sabes cuántas veces me he despedido de ti antes de conocernos: el día que nos conozcamos seremos dos extraños.

***

La luz hiere al desprevenido.

***

Para vomitar no hace falta vomitar.

***

Cada vez que nos vemos me acuerdo de ti.

***

Poco a poco el mundo vuelve a ser una orgía medieval.

***

Sólo la melancolía proporciona estabilidad.