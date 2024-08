Respecto a mis novelas: no quiero que comprendas lo que escribo, sino lo que hago, lo que hago para que tú puedas plantearte si has comprendido o no lo leído.

*** Sin puntualidad sólo hay distancia, incomprensión, vagas promesas. *** Me preocupa bastante más el humo de la cortina. *** La suerte está horadando nuestra vida *** La nada también está sexualizada: en caso contrario perdería su poder de imantación. *** Es una persona muy natural: todo le sale mal. *** Me aterra el día en que mi vida sea sólo mía. *** Cuando a uno ya no le consuela su propio vacío comienza a vaciarse en serio. *** La sensualidad de una piedra cayendo en el estanque, a punto de desnudarse.