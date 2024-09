La realidad es un grifo abierto.

***

Sólo el silencio camina sobre las aguas.

***

Los hombres de las cavernas siempre han tenido mucho éxito.

***

Me ofrezco para recibir cartas.

***

El verano durará un poco más, aunque de forma artificial.

***

Ya nadie me acompaña cuando estoy acompañado. Ya no estoy solo cuando estoy solo. Ya no estoy aquí.

***

Ahora veo con claridad que nos adentramos en la oscuridad.

***

El problema es que todos creemos haber encontrado algo.

***

No quiero recordar las caricias: no quiero acariciar los recuerdos.