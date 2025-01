Ya he pasado por esto, pero esta vez esto está pasando por mí.

***

Qué gran diferencia existe entre morderse la lengua voluntaria o involuntariamente.

***

La Humanidad está jugando a inventar la belleza.

***

Cuántas miserias deberá padecer todavía el gremio de aduladores.

***

Hay colores que llaman la atención de los colores.

***

No se sabía si el centro de atención era un edificio o una persona.

***

Vaciar el chat o viciar el chat: ese es el dilema mundial.

***

Poco a poco voy fraguando un armisticio conmigo mismo.

***

Si no tienes imaginación para reinventar el mundo y no se te ocurre otra cosa que mirar hacia atrás no te inspires en esos dictadores de mierda, sino, por ejemplo, en los árboles. Tu nostalgia huele mal. Apesta.