Eres la señal que estaba esperando para olvidarme de ti.

***

No se puede comprar el honor de una persona que lo haya vendido antes.

***

¿Qué horas son estas para preguntarme qué horas son estas?

***

He visto a la nieve haciéndose la manicura.

***

Lo verdaderamente espectacular es aquello que se realiza sin que constituya espectáculo alguno.

***

No me resuelve la papeleta: me empapela la resolución.

***

Algunas huellas se salen del camino para buscar algo; otras para orinar.

***

Hay personas y gorgonas.

***

Su maestro le aseguró que la soledad no era mala, que así se solazase si ese era su deseo, pero que no se sintiese orgulloso de ella.