Me preocupé por estar presentable, pero no me presenté.

*** Qué bien me sienta la risa marina. *** Me acabo de despertar de una siesta de doce pisos. *** Todavía no sabes si necesitas algo “cuanto antes” o “como antes”. *** Deja que el tiempo confirme que no te queda tiempo. *** ¿Puedo ensancharte en mis brazos? *** Me gusta la gente que se gusta. *** Me voy a quedar toda la noche en el mismo sitio esperando a que llegue la noche. *** Hablar contigo es como tocar el piano con las manos mojadas.