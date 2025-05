Dos navíos de naciones que se han declarado la guerra se encuentran en el Polo. En vez de entrar en combate buscan la forma de darse abrigo.

***

Se acabó lo que sembraba.

***

Hay que alarmarse de paciencia.

***

- No me pidas que pida un deseo: deseo odiarte pero no puedo.

***

Se trata de decirle a la persona que está a punto de abandonarte que te bese por primera vez.

***

Lo primero que hago al llegar a un sitio es proyectar mi huida.

***

El jugador de ajedrez busca en la nieve un cuervo muerto.

***

Fulanito es muy de andar por otra casa que no sea la suya.

***

Es inútil limpiar tus heridas con la sangre de otros.