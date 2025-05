Las madres tienen mamitis de sus hijos.

***

Se están fosilizando las alegrías.

***

Algunos días parecen operados.

***

Nunca me alcanzarás porque nunca me he movido del sitio.

***

Hay que tener tortura de miras.

***

Me temo que no tengo mi mano de mi mano.

***

Tuve suerte: la cacharrería estaba vacía.

***

¿El té antes de ti o tú antes del té?

***

- Lo siento: Sólo quería inventarme otra hermosa decepción.