Siempre hay un faro al final del camino. Normalmente está apagado.

Las alegrías se queman a lo bonzo.

El problema no radica en que te observen de cerca, sino desde dentro.

Todas las estrellas son fugaces hasta que te encariñas con ellas.

Es un grave error pensar que el mundo está aquí por nosotros.

No soy ningún referente; más bien un repelente.

Las flores no te conocen. Te besarían los pies.

No hay día en que uno no se aprenda de memoria su propia miseria, de la que, sin embargo, no será examinado.

Uno intenta pases imposibles; el otro es imposible que de un pase.