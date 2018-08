El nuevo (y peligroso) reto viral: bajarse del coche y bailar un 'rap'

Es el nuevo reto viral y consiste en bajarse de un coche en marcha y ponerse a bailar al ritmo de la canción 'In my feelings' del cantante Drake. Un reto que ha logrado una gran popularidad en las redes sociales y al que las autoridades españolas quieren poner freno. Los Mossos d´Esquadra advierten: "La seguridad vial no es un juego".

Practicar este reto viral podría suponer sanciones de hasta 80 euros, pérdida de puntos e incluso responsabilidades penales. En España, la 'influencer' Dulceida y Laura Escanes, pareja de Risto Mejide, son algunas de las famosas que se han grabado realizando esta práctica.