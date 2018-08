Así es el Matilda Challenge, el reto viral que consiste en mover objetos "con la mente"

Recientemente, el In My Feelings Challenge, un reto que ponía en peligro la seguridad vial, ya que consistía en abandonar el coche en marcha para bailar una canción del rapero Drake. Ahora se ha puesto de moda un reto más divertido y menos peligroso, denominado Matilda Challenge.



Este desafío coge su nombre de la película homónima de 1996. No en vano, el reto consiste en imitar una escena de la cinta, en la que la pequeña protagonista movía objetos con su mente mientras sonaba el tema 'Little Bitty Pretty One'.



De esta forma, en los vídeos que muestran este #MatildaChallenge una persona baila en el centro de una habitación, al mismo tiempo que otras personas escondidas manipulan los objetos de alrededor para que parezca que tiene poderes mentales.





, que dio vida a Matilda en la película,, y ha afirmado que todo comenzó con el siguiente documento.