Esta es la historia que esconde la fotografía de la policía amamantando a un bebé

Celeste Ayala daba la vuelta al mundo por el gesto que tuvo con un bebé desnutrido el pasado miércoles. Su compañero, Carlos Heredia, decidió compartir en Facebook la imagen donde se ve a Ayala amamantando al pequeño mientras estaba de servicio. "Quiero hacer público este gran gesto de amor que tuviste hoy con ese bebito, que sin conocerlo no dudaste y por un momento cumpliste cómo si fueras su madre", comentaba Heredia en la foto que ha sido compartida por cientos de personas.

Ayala, que ha sido ascendida a sargento, acudió el pasado sábado a un show argentino donde explicó con más detalle la situación del pequeño y sus cinco hermanos que se encuentran actualmente en el Hospital Niños de Plata.

"Ellos ingresaron al hospital con las asistentes sociales de Berisso, donde vivo. Se los habían sacado a los padres por tenerlos en estado de abandono. Los nenes estaban muy mal, desnutridos, tenían sarna y un montón de cosas", explicó Ayala durante el show.

"Cuando volvíamos de la segunda recorrida, porque nos retiramos para que los atendiesen los médicos, escuchamos que lloraba el bebé. Entonces nos acercamos y dije a una chica de Asistencia Social, 'me parece que esa criatura tiene hambre'". Ayala que es madre de una pequeña de un año y cuatro meses se ofreció entonces para darle la teta al bebé, a lo que la asistenta dijo que sí. "La acerqué a mi teta y después no me quería soltar", explicó.

El equipo de policía va todos los días a visitar a los niños que viven ahora divididos entre un hogar de acogida y el hospital, donde se encuentran internados el hermano mayor, el mediano y el más pequeño, "nos ven como héroes. Vamos, los saludamos y los abrazamos".

Ayala también habló sobre la preocupación de los asistentes, que intentarán ayudar a los padres para que puedan hacerse cargo de los pequeños cuanto antes.