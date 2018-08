Un padre define a su hija como "vaga, ignorante y grosera" en su curriculum

Lauren Moore ha publicado su peculiar curriculum en Twitter. La joven inglesa de 16 años tenía que presentar uno para encontrar trabajo y fue su padre quien se lo dio hecho. Sin embargo, éste ha estado demasiado sincero a la hora de escribir el texto.



Según apunta el medio británico Metro, Moore trabajó en la oficina de su padre durante un tiempo. Así pues, su progenitor redactó las cualidades de la chica, como "poner nervioso a mi padre", "no escuchar", "mirar Facebook" o "dar información a los clientes para cometer fraude".





Remind me not to let my dad do my cv for me pic.twitter.com/rFFdoRgHxZ