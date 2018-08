¿Usa Melania Trump una doble en sus apariciones?

Que la relación entre Donald Trump y su esposa Melania no es la mejor desde que el primero llegó a la Casa Blanca no es la mejor es algo ya comentado por muchos medios en EE UU. Pero lo que está sorprendiendo estos días es un vídeo de este viernes en el que se ve a la primera dama del país junto a su marido en la Base Andrews de Maryland. Para algunos, la mujer con chaqueta y falda blanca no es Melania Trump, sino una doble.





No fucking way this is Melania.. pic.twitter.com/eBFumqOvng — Mack (@ItIsIMack) 24 de agosto de 2018

Precisamente, esta semana se ha conocido que Melania Trump viajará a África este año. "Ésta será la primera vez que viaje a África y estoy entusiasmada para instruirme sobre los problemas que enfrentan los niños en todo el continente", dijo la esposa de Donald Trump en un comunicado. Agregó que también busca "aprender" sobre la "rica cultura e historia" de África."Espero deseosa destacar el exitoso trabajo humanitario y los programas de desarrollo que se están llevando a cabo en muchos de los países", dijo Melania Trump en un comunicado.El presidente Trump no ha viajado a África desde que asumió el cargo y supuestamente ha llamado "países de mierda" a varias naciones del continente.