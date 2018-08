Una rata viaja por Ibiza en el parabrisas de un coche

Dos mujeres se vieron sorprendidas la noche del martes en Ibiza cuando salían de su trabajo por una inesperada pasajera que las esperaba escondida en el coche de una de ellas. Una rata se había subido a su vehículo, un todoterreno marcha Mitsubishi, sin que se hubieran percatado.

El vehículo se encontraba estacionado en un 'parking' de Platja d'en Bossa. A la altura de la rotonda de Can Burgos, en Sant Jordi, la copiloto avisó a la conductora de la presencia de la incómoda viajera en el parabrisas del vehículo.

"Llevamos una ratita", le dijo. A lo que la propietaria del vehículo le repondió: '¡Ja, no me tomes el pelo!". "Entonces me di cuenta de que era verdad y no veas la que liamos", explicó la conductora a este diario por teléfono.

El roedor viajó de Platja d'en Bossa hasta sa Carroca asido al limpiaparabrisas ante la atónita mirada de las dos mujeres, que no pararon de gritar durante todo el trayecto.

Cuando llegaron a su destino, la copiloto llamó a su madre para que echara a la rata, que en ese momento se había subido al techo del coche, y así poder salir, ya que ninguna quería abrir ni tan siquiera las ventanillas para evitar que el animal se colara en el interior.

Al final, la madre salió con una escoba y la rata, ante la amenaza, abandonó el todoterreno velozmente para correr hacia la casa del vecino.