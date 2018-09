Un nuevo 'challenge' que hace "desaparecer" a la gente

Un nuevo reto que consiste en hacer "desaparecer" a la gente se ha viralizado en las redes sociales provocando las risas entre los cómplices y furia o llanto entre las víctimas de esta curiosa broma.



Internet es un lugar mágico al que recurren las personas para mantenerse comunicadas, informarse o aprender. Pero también para divertirse con ayuda de algunas plataformas especiales como redes sociales o páginas de videojuegos. Una de las actividades más vistas son los 'challenges' o desafíos. Seguro que se nos hace familiar el #ThalíaChallenge o #MannequínChallenge. Pues bien, ahora hay otro viral en redes que consiste en hacer "desaparecer" a la gente.



Recientemente, la plataforma Netflix lanzó un comercial para su programa 'Magic for humans', en el que el mago Justin Willman convence a dos personas de que son invisibles en un acto que realmente estuvo planeado.





So we saw this challenge on twitter how this family told there brother he disappeared and we wanted to try it out on my little cousin,he got so scared ?????????? pic.twitter.com/jZMhun6Cbn