El Winnie the Pooh de la Puerta del Sol, vetado para no ofender a Xi Jinping

La visita oficial del presidente chino Xi Jinping a España ha desatado el caos en el centro de Madrid. La comitiva del mandatario ha provocado retenciones a su paso por la capital, ya que muchas calles han sido cortadas para que la legación pasara.



Pero los cortes de tráfico no ha sido lo único que la visita de Xi ha provocado en Madrid. Según ha avanzado La Sexta, varios policías acudieron a la Puerta del Sol para pedir al hombre que se suele disfrazar de Winnie the Pooh que no lo hiciera hoy para no ofender al presidente chino durante su paso por la céntrica plaza.



Hace ya algunos años que el simpático osito de Disney fue censurado en China. Todo comenzó cuando en 2013, durante una visita de Xi Jinping a Barack Obama, comenzaron a inundar las redes sociales multitud de memes que comparaban al presidente chino con Winnie the Pooh.







Winnie the Pooh gets banned from Chinese social media for looking too much like Xi Jinping https://t.co/5L4DTTPexa pic.twitter.com/KKbcAaZYzJ — Shanghaiist.com (@shanghaiist) 17 de julio de 2017

Desde entonces lasen los que aparecía este personaje de Disney fueron censurados en el país asiático. China alega que no quiere que Winnie the Pooh sea usado como metáfora para burlarse del mandatario.