La reacción de un abuelo al recibir la visita de su nieta encandila a las redes

Jennifer Barclay, una estudiante de 24 años, de Escocia, compartía en Twitter hace unos días una compilación de vídeos en los que registra la reacción de su abuelo cada vez que ella va de visita a su casa. El resultado ha encandilado a la red social y se ha hecho viral con más de ocho millones de visualizaciones.



Robert, el abuelo de Jennifer, vive con Mary, su mujer de 60 años, en la ciudad costera de Methil, Escocia. Siempre que puede, Jennifer va a visitarlos y cada vez que lo hace se lleva una cámara consigo para grabar la cara de felicidad y la alegría de su abuelo al verla.



"Mi abuelo, de 87 años, el hombre de mi vida. Lo amo con todo mi corazón y me encanta grabar todas sus reacciones cuando vengo de visita. Espero que todos puedan apreciar el vídeo que he hecho tanto como yo", escribió la joven en Twitter:





My wee Grandad, 87 years young and he's my no.1 guy?? I love him with all my heart. And I love recording his reactions when I come to visit. I hope everyone can appreciate the video I've made as much as I do??????xoxo pic.twitter.com/4XK4TEBctQ