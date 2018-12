Un surfista se tropieza con un tiburón en pleno entrenamiento

Álex Soto, surfista profesional, se encontraba entrenando en la playa de Cabarete, República Dominicana, cuando tropezó con un tiburón. El deportista practicaba kite-surf a gran velocidad y cayó al agua de forma aparatosa tras el choque.

El medio The West Australian informa que las imágenes fueron recogidas por su GoPro. En ellas se ve cómo el soporte de la tabla impacta con el escualo, el cual salió ileso del incidente. Soto se preparaba para los Juegos Panamericanos de 2019.

"Regresé a la escuela donde trabajo y se lo conté a los chicos, pero no me creyeron. Sin embargo, tenía mi GoPro y les mostré el vídeo", explicó Soto a The West Australian, asegurando que ver un tiburón en esa zona no es algo habitual.