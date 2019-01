"¿Cómo escribes la 'x'?", el último debate global en Twitter

"¿Cómo escribes la letra 'x'?". Con esta inocente pregunta, una usuaria de Twitter ha abierto uno de esos debates que de tanto en tanto se hace populares en internet, en el que la diversidad de opciones y de opiniones ha hecho que todavía se siga hablando de ello.



Junto al mencionado tuit, una fotografía con ocho posibles combinaciones de escribir la letra 'x' que ha generado más de 17,5 mil retuits, casi 70.000 'me gusta' y -atención- 29.000 respuestas.



Also this is so interesting to me - which way do you draw an X? Colored line being the first stroke pic.twitter.com/a0WTl8WT7P