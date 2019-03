Dislexia, el poema de una niña de 10 años que emociona a la Red

Dislexia, así se llama el poema de una niña de 10 años que se ha ganado el reconocimiento de Twitter después de que su profesora compartiera el escrito en la red social.



Jane Broadis es profesora de 6º de Primaria en el Christ School Chorleywood, en Watford, Reino Unido, y decidió compartir en redes sociales el poema de una de sus alumnas tras sentirse conmovida por la temática: la dislexia.





Today in Y6 we looked at poems that could be read forwards & backwards. I was stunned by this one written by one of my 10 year olds. Please share - I would love her work to be appreciated further afield. I wonder if it could even find a publisher? pic.twitter.com/tmEQpiRrhq