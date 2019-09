Zippy, el perro que sacrificó su vida para salvar la de su familia en un incendio

Zippy, el Jack Russell Terrier de la familia Butler, se convirtió en héroe después de sacrificar su vida para salvar la de su familia durante un incendio que se produjo en el ático de la vivienda familiar, en Florida.



El incendio se produjo de madrugada, cuando los Butler dormían. La alarma se activó hasta en dos ocasiones, pero nadie la oyó. El único que se percató de la peligrosa situación fue Zippy, el perro familiar, que comenzó a correr por toda la casa ladrando para despertar a la familia.







Su estrategia surtió efecto, y, gracias a ella, todos los miembros de la familia lograron salir por su propio pie para ponerse a salvo, pero Zippy no les siguió. El perro se quedó atrapado entre las llamas y, cuando quisieron ir a buscarlo el fuego no dejó un recoveco por el que pasar sin ser abrasado.





Leroy Butler surveys the damage to his parent's home in Bradenton. A fire broke out around 2. When the smoke alarm died, their dog went room to room to make sure the family was up. Unfortunately Zippy didn't make it. The fire trapped him in the home @FOX13News #Bradenton pic.twitter.com/lJ3Yv4WCvW