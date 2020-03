Los fans de Dragon Ball tienen el saludo perfecto para frenar al coronavirus

El mundo entero está en alerta por el coronavirus. La rápida propagación y contagio del COVID-19 ha hecho que la mayoría de países tomen medidas entre las que se incluyen el cierre de fronteras o la prohibición de pasear por las calles o acudir a lugares de ocio como cines, museos o restaurantes. Lavarse las manos, mantener al menos un metro y medio de distancia y permaneer en casa son algunas de las directrices para frenar la pandemia. Y acorde con todas estas precauciones, los fans de Dragon Ball aportan nueva solución.



Evitar el contacto directo con otros individuos es una de las primeras y más útiles medidas de prevención del contagio del COVID-19. Esto por supuesto incluye apretones de manos, choques de puños, abrazos y otros clásicos clásicos. Entonces, ¿cómo hacer para cumplir las medidas sin dejar de ser cortés? Pues tal y como lo hacían Goku, Vegeta y compañía.



Inspirándose en uno de los momentos más memorables de la saga de Cell de Dragon Ball Z, el tuitero @DBPerfectShoots ha llamado la atención del fandom al proponer que, en lugar de los clásicos saludos, todo el mundo se salude como lo hacían Vegeta y Trunks en ese icónico momento. Es decir, levantando dos dedos desde la distancia tal y como se muestra en la imagen.





An alternative to handshakes or hugs in this time of pandemic. pic.twitter.com/rQ4yHhrL2h