Anabel Pantoja da el salto a Corea del Sur gracias a sus vídeos de Tik Tok

Anabel Pantoja es toda una 'influencer', tanto que ha traspasado fronteras. La colaboradora de 'Sálvame', que puso en práctica durante el confinamiento sus dotes en el mundo del baile gracias a la aplicación Tik Tok, se ha convertido en toda una estrella en Corea del Sur.



Todo ocurrió cuando una conocida girlband, Loona, eligió una de las coreografías de la sobrina de Isabel Pantoja para su particular 'challenge', que consistía en calcar a la perfección cada paso y cada movimiento de cadera de esta. Pero eso sí, no consiguieron hacerle sombra.



Kim Lip, una de las doce chicas que conforman la banda, hizo todos los esfuerzos posibles para imitar el sensual baile de Anabel Pantoja en el que se movía a ritmo de 'Pa ti', de Jennifer López y Maluma. La cantante, pese al empeño puesto en el reto, no dio casi ni una. "No sé ni siquiera qué tipo de baile es", afirmaba, mientras que sus compañeras la animaban a seguir.





Kim Lip bailando un Tik Tok de Anabel Pantoja es que ya lo he visto todo en esta vida. pic.twitter.com/gz168igPf0 — ?? BEWARE ?? (@paylverse) October 28, 2020